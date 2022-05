Air France-KLM dépasse ses prévisions de bénéfices grâce au décollage des réservations d'été

Le directeur général Benjamin Smith a déclaré que "la reprise est là" dans un contexte de fortes réservations à terme. "Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La compagnie a signalé de fortes tendances de la demande en mars, malgré l'impact continu de COVID-19 et un court ralentissement après que la Russie ait lancé son invasion de l'Ukraine fin février.

Le conflit a déstabilisé les prix mondiaux du pétrole et a poussé les compagnies aériennes à suspendre leurs vols et à planifier des itinéraires plus longs pour éviter les espaces aériens russe et ukrainien, mais la couverture des coûts du carburant et les hausses de tarifs ont permis à Air France-KLM d'atténuer l'impact sur ses bénéfices.

La compagnie a affiché un troisième trimestre consécutif de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) positifs, atteignant 221 millions d'euros par rapport à la perte de 628 millions d'euros enregistrée l'année dernière.