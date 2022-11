Plus fort repli de l’indice SBF 120, Air France-KLM (-11,86% à 1,2355 euros) fléchit sous la pression d’une émission d’obligations convertibles dilutive et de la menace de grève du personnel naviguant pendant la période des fêtes. La compagnie aérienne a lancé une offre d’obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes.



Elle représente un montant nominal d'environ 300 millions d'euros dans la limite d'un nombre maximum de 200 millions d'actions sous-jacentes par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés.



CMA CGM a exprimé l'intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9%.



Les obligations seront émises au pair et auront une valeur nominale de 100 000 euros et seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'Air France-KL. Le prix de conversion/d'échange des obligations sera fixé avec une prime comprise entre 20% et 25% au-dessus du cours de référence.



Sur la base du cours de clôture d'hier et d'une prime dans le milieu de fourchette, soit 22,5%, UBS évalue la dilution à 6,8%.



" Cette opération marque une nouvelle étape dans les initiatives de la compagnie aérienne visant à accélérer le remboursement de l'aide de l'État français, à continuer de soutenir le renforcement des fonds propres, et à contribuer à optimiser les frais financiers ", a indiqué la compagnie aérienne. Son produit net du placement est en effet destiné à être affecté en intégralité au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021.



L'annonce de cette émission s'accompagne d'un préavis de grève pour la période des fêtes de fin d'année.



Les syndicats UNAC et SNGAF du personnel naviguant d'Air France ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier. Ils dénoncent la non prolongation de l'Accord Collectif, qui régit aussi bien les conditions de carrière, de rémunération et de couverture sociale. " Les directions précédentes avaient eu l'intelligence et l'égard de proposer un avenant permettant simplement la prolongation de notre Accord Collectif le temps de la négociation, afin d'éviter de rompre le dialogue social ", soulignent les deux syndicats.



" Ce préavis doit servir d'avertissement à notre direction : les PNC ont besoin d'une protection contractuelle de leur métier, ce n'est pas négociable ! " ajoutent-il dans leur tract.