Air France-KLM dit être sorti du dispositif d'aide de l'Etat à la recapitalisation

19 avril (Reuters) - Air France KLM SA:
* ANNONCENT ÊTRE COMPLÈTEMENT SORTIS DU DISPOSITIF D'AIDE À
LA
RECAPITALISATION DE L'ETAT FRANÇAIS, ACCORDÉ EN VERTU DU CADRE
TEMPORAIRE DES AIDES D'ETAT DE L'UNION EUROPÉENNE LIÉ AU
COVID-19
* A ENTIÈREMENT REMBOURSÉ LE SOLDE DES OBLIGATIONS HYBRIDES
PERPÉTUELLES DE L'ÉTAT FRANÇAIS POUR UN TOTAL DE 300 MILLIONS
D'EUROS, ET A PROCÉDÉ AU PAIEMENT DE LA COMPENSATION REQUISE AU
TITRE DES ACTIONS SOUSCRITES EN AVRIL 2021, SANS MODIFICATION DE
LA STRUCTURE DU CAPITAL
* A DE FAIT REFINANCÉ 407 MILLIONS D'EUROS PAR LE BIAIS
D'UNE
NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES AUPRÈS DE
L'ETAT FRANÇAIS, NON SOUMISES À DES CONTRAINTES.
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(Rédaction de Paris)