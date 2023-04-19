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Air France-KLM dit être sorti du dispositif d'aide de l'Etat à la recapitalisation

19/04/2023 | 21:49
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19 avril (Reuters) - Air France KLM SA:

* ANNONCENT ÊTRE COMPLÈTEMENT SORTIS DU DISPOSITIF D'AIDE À LA RECAPITALISATION DE L'ETAT FRANÇAIS, ACCORDÉ EN VERTU DU CADRE TEMPORAIRE DES AIDES D'ETAT DE L'UNION EUROPÉENNE LIÉ AU COVID-19

* A ENTIÈREMENT REMBOURSÉ LE SOLDE DES OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES DE L'ÉTAT FRANÇAIS POUR UN TOTAL DE 300 MILLIONS D'EUROS, ET A PROCÉDÉ AU PAIEMENT DE LA COMPENSATION REQUISE AU TITRE DES ACTIONS SOUSCRITES EN AVRIL 2021, SANS MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL

* A DE FAIT REFINANCÉ 407 MILLIONS D'EUROS PAR LE BIAIS D'UNE NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES AUPRÈS DE L'ETAT FRANÇAIS, NON SOUMISES À DES CONTRAINTES. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2023
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CA 2022 26 071 M 28 578 M -
Résultat net 2022 188 M 206 M -
Dette nette 2022 7 760 M 8 506 M -
PER 2022 13,1x
Rendement 2022 -
Capitalisation 4 067 M 4 458 M -
VE / CA 2022 0,45x
VE / CA 2023 0,39x
Nbr Employés 72 439
Flottant 47,1%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zonebourse
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TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 1,56 €
Objectif de cours Moyen 1,87 €
Ecart / Objectif Moyen 19,8%
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Dirigeants et Administrateurs
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Steven Zaat Chief Financial Officer
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Isabelle Bouillot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR FRANCE-KLM26.85%4 399
SINGAPORE AIRLINES LIMITED3.80%27 777
AIR CHINA LIMITED7.63%23 304
DELTA AIR LINES, INC.7.61%23 016
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED14.57%19 182
RYANAIR HOLDINGS PLC22.73%18 709
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