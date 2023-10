Air France-KLM en baisse alors qu'elle prendrait 19,9% de sa concurrente SAS

Le 04 octobre 2023 à 17:05

Air France-KLM (-0,45% à 11,60 euros) est en baisse aujourd'hui après l'annonce d'une prise de participation minoritaire dans la compagnie scandinave SAS. L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars américains, dont 109,5 millions investis en actions ordinaires et 35 millions en obligations convertibles garanties. À l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire d'un maximum de 19,9 % dans le capital social d'SAS AB.



Pour Benjamin Smith, Directeur général du Groupe Air France-KLM, "cette coopération permettrait à Air France-KLM de renforcer sa présence dans les pays nordiques et d'améliorer la connectivité de cette région au bénéfice des voyageurs scandinaves et européens".

La proposition d'investissement du Consortium reste à finaliser et est soumise à certaines conditions suspensives et autorisations réglementaires, incluant notamment l'approbation de la Commission européenne, du tribunal américain chargé de superviser la réorganisation au titre du Chapitre 11 et, s'agissant de SAS AB, du tribunal suédois.



Autre actualité pour la compagnie aérienne, Bernstein passe de performance en ligne à sur performer avec un objectif de cours de 15 euros contre 17 euros précédemment. Le broker estime qu'Air France-KLM est la compagnie aérienne européenne qui s'est le plus améliorée depuis la fin du dernier cycle, avec notamment un climat social apaisé et la suppression de liaisons déficitaires. Elle serait également bien placée pour profiter des tendances structurelles du prochain cycle, notamment la prévalence des vols de loisirs sur les vols professionnels.