Air France-KLM en baisse malgré un relèvement de recommandation d'AlphaValue

Dans un marché en repli, Air France-KLM perd 2,25% à 1,565 euro même si AlphaValue a relevé sa recommandation sur le titre d'Alléger à Renforcer, avec un objectif de cours de 1,96 euro. L’analyste estime que la reconstruction de la profitabilité du groupe est en cours maintenant que les risques de la recapitalisation sont surmontés. « Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour 2023 afin de refléter l'amélioration de la rentabilité du groupe du groupe, basée sur une tarification robuste et une planification ambitieuse des capacités » précise-t-il.



Air France-KLM signait hier une des plus fortes hausses du SBF 120 (+3% à 1,60 euro) après avoir annoncé le remboursement intégral de son prêt garanti par l'Etat français (“PGE”) de 4 milliards d'euros. La compagnie a entièrement remboursé les 2,5 milliards d'euros d'encours restants sur le montant initial de 4 milliards d'euros.



Le groupe a été l'objet d'un regain d'intérêt de la part des analystes depuis la présentation de ses résultats en février : Barclays a repris le suivi de la valeur à Surpondérer avec un objectif de cours de 2,30 euros, tandis que JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à supondérer, " en raison de la hausse des marges résultant de la restructuration en cours, de la suppression des restrictions liées aux aides d'État et de la réouverture des vols long-courriers "



La baisse du titre dépasse cependant 11,80% sur cinq jours après une chute de plus de 8% constatée mercredi. Le titre est cependant en hausse de plus de 27% depuis le début de l'année.