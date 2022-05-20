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08:02Air France-KLM entre en discussions exclusives avec Apollo en vue d'une injection de 500 millions d'euros au capital d'une de ses filiales propriétaire de moteurs de rechange
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Air France-KLM en discussions exclusives avec Apollo en vue dune injection de 500 mlns au capital d'une de ses filiales

20/05/2022 | 08:01
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20 mai (Reuters) - Air France-KLM annonce vendredi dans un communiqué:

* ENTRER EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC APOLLO EN VUE DUNE INJECTION DE 500 MILLIONS D'EUROS AU CAPITAL DUNE DE SES FILIALES PROPRIÉTAIRE DE MOTEURS DE RECHANGE

* LE PRODUIT DE LA TRANSACTION PERMETTRAIT À AIR FRANCE-KLM ET AIR FRANCE DE REMBOURSER PARTIELLEMENT LES OBLIGATIONS PERPÉTUELLES DE L'ÉTAT FRANÇAIS

* CE CAPITAL SERAIT COMPTABILISÉ COMME DES FONDS PROPRES SELON LES NORMES IFRS, CE QUI RENFORCERAIT LE BILAN D'AIR FRANCE-KLM ET DAIR FRANCE Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 -571 M -605 M -
Dette nette 2022 10 139 M 10 734 M -
PER 2022 -4,81x
Rendement 2022 -
Capitalisation 2 727 M 2 887 M -
VE / CA 2022 0,56x
VE / CA 2023 0,49x
Nbr Employés 71 289
Flottant 49,6%
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Steven Zaat Chief Financial Officer
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Isabelle Bouillot Independent Director
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DELTA AIR LINES, INC.0.41%25 200
RYANAIR HOLDINGS PLC-7.08%16 871
AIR CHINA LIMITED-5.70%15 549
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.0.98%14 582
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-13.92%13 223