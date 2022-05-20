20 mai (Reuters) - Air France-KLM annonce vendredi
dans un communiqué:
* ENTRER EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC APOLLO EN VUE DUNE
INJECTION DE 500 MILLIONS D'EUROS AU CAPITAL DUNE DE SES
FILIALES PROPRIÉTAIRE DE MOTEURS DE RECHANGE
* LE PRODUIT DE LA TRANSACTION PERMETTRAIT À AIR FRANCE-KLM
ET AIR
FRANCE DE REMBOURSER PARTIELLEMENT LES OBLIGATIONS PERPÉTUELLES
DE L'ÉTAT FRANÇAIS
* CE CAPITAL SERAIT COMPTABILISÉ COMME DES FONDS PROPRES
SELON LES
NORMES IFRS, CE QUI RENFORCERAIT LE BILAN D'AIR FRANCE-KLM ET
DAIR FRANCE
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(Rédaction de Paris)