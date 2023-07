Air France-KLM en nette baisse après sa dégradation par Deutsche Bank

Air France-KLM (- 4,75% à 1,61 euro) affiche aujourd'hui la plus forte baisse du SBF 120 après que Deutsche Bank est passée d'Acheter à Conserver sur son titre avec un objectif de cours réduit de 2,30 euros à 1,85 euro. Le broker constate "une certaine faiblesse dans les données tarifaires" et anticipe pour 2024 "une baisse des tarifs de 6 % en glissement annuel" alors qu'il s'attendait auparavant à une stagnation. Il préfère Ryanair, easyJet et Lufthansa, qui "combinent des bilans solides et une croissance des capacités plus équilibrée avec des valorisations toujours attrayantes".



La compagnie a par ailleurs annoncé ce matin la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital et de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions décidée par le Conseil d'administration réuni le 4 juillet 2023. Le regroupement se traduira par l'attribution de 1 action ordinaire nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros contre 10 actions ordinaires anciennes d'une valeur nominale de 1 euro et par la division par 10 du nombre des actions en circulation.

La compagnie aérienne rappelle que le regroupement est une opération d'échange purement technique sans incidence directe sur la valeur totale des actions de la société détenues en portefeuille par chaque actionnaire.