Air France-KLM enregistre de solides réservations pour 2023 et prévoit des marges plus élevées

Le groupe aérien a également fait état de son chiffre d'affaires le plus élevé au quatrième trimestre, à 7,1 milliards d'euros, soit une hausse de près de 50 % en glissement annuel.

"Bien que 2022 ait commencé assez difficilement, où nous avions encore COVID et la guerre (d'Ukraine) avait commencé... et nous avons eu ensuite les difficultés dans les aéroports et l'inflation. Je suis très heureux que nous puissions dire maintenant que le T4 de 2022 s'est mieux terminé que là où nous avons terminé le T4 de 2019", a déclaré le directeur financier Steven Zaat lors d'une conférence de presse.

La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour rembourser intégralement l'aide de l'État français d'ici avril 2023, faisant état d'une dette nette de 6,3 milliards, en baisse de 1,9 milliard d'euros par rapport à l'année précédente.

Toutefois, Zaat a déclaré que les pénuries de personnel à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam pourraient ne pas être résolues avant fin juin. Cet avertissement est intervenu alors que le transporteur a déclaré que les perturbations à Schiphol avaient coûté à son activité néerlandaise KLM 170 millions d'euros de perte de revenus l'année dernière.

"La situation s'améliore, c'est donc très bon à voir. Bien sûr, nous sommes toujours affectés par le fait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre partout, mais aussi à l'aéroport ... mais nous voyons que progressivement les opérations sont de nouveau sur les rails", a déclaré Zaat.