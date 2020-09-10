Air France-KLM et Amadeus signent un accord permettant une distribution via NDC

10 septembre (Reuters) - Air France KLM SA:
* AIR FRANCE-KLM ET AMADEUS SIGNENT UN ACCORD PERMETTANT UNE
DISTRIBUTION INNOVANTE VIA NDC
* LES AGENCES DE VOYAGES POURRONT ACCÉDER AUX SERVICES NDC
DAIR
FRANCE-KLM VIA LA PLATEFORME AMADEUS (AMADEUS TRAVEL PLATFORM)
* LINTÉGRATION COMPLÈTE, INCLUANT LES FONCTIONS
DAPRÈS-VENTE,
DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2021
* ALORS QUE L'INDUSTRIE DU VOYAGE TRAVERSE UNE PÉRIODE DE
TURBULENCES, LA DISTRIBUTION VIA NDC (NEW DISTRIBUTION
CAPABILITY) EST PLUS QUE JAMAIS UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR
AIR FRANCE-KLM ET AMADEUS
Texte original : https://bit.ly/3iirCgD
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(Gdansk Newsroom)