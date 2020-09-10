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AIR FRANCE-KLM

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Air France-KLM et Amadeus signent un accord permettant une distribution via NDC

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10/09/2020 | 08:13

10 septembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* AIR FRANCE-KLM ET AMADEUS SIGNENT UN ACCORD PERMETTANT UNE DISTRIBUTION INNOVANTE VIA NDC

* LES AGENCES DE VOYAGES POURRONT ACCÉDER AUX SERVICES NDC DAIR FRANCE-KLM VIA LA PLATEFORME AMADEUS (AMADEUS TRAVEL PLATFORM)

* LINTÉGRATION COMPLÈTE, INCLUANT LES FONCTIONS DAPRÈS-VENTE, DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2021

* ALORS QUE L'INDUSTRIE DU VOYAGE TRAVERSE UNE PÉRIODE DE TURBULENCES, LA DISTRIBUTION VIA NDC (NEW DISTRIBUTION CAPABILITY) EST PLUS QUE JAMAIS UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR AIR FRANCE-KLM ET AMADEUS Texte original : https://bit.ly/3iirCgD Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIR FRANCE-KLM 1.13%3.764 Cours en temps réel.-62.51%
AMADEUS IT GROUP, S.A. -0.22%49.56 Cours en différé.-31.98%
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Données financières
CA 2020 12 743 M 15 071 M -
Résultat net 2020 -5 226 M -6 181 M -
Dette nette 2020 12 108 M 14 320 M -
PER 2020 -0,32x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 590 M 1 880 M -
VE / CA 2020 1,07x
VE / CA 2021 0,69x
Nbr Employés 82 532
Flottant 50,1%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR FRANCE-KLM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 3,20 €
Dernier Cours de Cloture 3,72 €
Ecart / Objectif Haut 115%
Ecart / Objectif Moyen -14,0%
Ecart / Objectif Bas -86,6%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Frédéric Gagey Chief Financial Officer
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Maryse Aulagnon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIR FRANCE-KLM-62.51%1 880
DELTA AIR LINES, INC.-45.69%20 672
RYANAIR HOLDINGS PLC-20.71%15 397
AIR CHINA LIMITED-25.79%14 393
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-8.40%12 679
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC.-59.10%10 848
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