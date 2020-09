Air France-KLM et Amadeus signent un accord permettant une distribution via NDC

10 septembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* AIR FRANCE-KLM ET AMADEUS SIGNENT UN ACCORD PERMETTANT UNE DISTRIBUTION INNOVANTE VIA NDC

* LES AGENCES DE VOYAGES POURRONT ACCÉDER AUX SERVICES NDC D’AIR FRANCE-KLM VIA LA PLATEFORME AMADEUS (AMADEUS TRAVEL PLATFORM)

* L’INTÉGRATION COMPLÈTE, INCLUANT LES FONCTIONS D’APRÈS-VENTE, DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2021

* ALORS QUE L'INDUSTRIE DU VOYAGE TRAVERSE UNE PÉRIODE DE TURBULENCES, LA DISTRIBUTION VIA NDC (NEW DISTRIBUTION CAPABILITY) EST PLUS QUE JAMAIS UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE POUR AIR FRANCE-KLM ET AMADEUS