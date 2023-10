Cet accord étendu inclut la distribution des offres NDC en plus du contenu EDIFACT traditionnel. Objectif : favoriser des modes de commercialisation plus modernes en Europe et dans le reste du monde.

Air France-KLM et Sabre Corporation (NASDAQ : SABR), l'un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels et des technologies appliqués au voyage, ont annoncé aujourd'hui un accord pluriannuel stratégique de distribution NDC ainsi que le renouvellement de l'accord EDIFACT existant. Dans le cadre de cet accord, la collaboration entre les partenaires a été étendue pour inclure, aux côtés du contenu EDIFACT, les offres NDC enrichies d'Air France-KLM (New Distribution Capability) qui seront commercialisées et vendues via le GDS Sabre. La mise à disposition des offres NDC d'Air France-KLM auprès des agences de voyage Sabre se fera progressivement à partir de l'année prochaine.

Cet accord témoigne de l'engagement continu de Sabre à créer de la valeur et à servir les divers intérêts des différentes parties prenantes du marché mondial du voyage. Il permettra aux agences de comparer efficacement des offres de plus en plus sophistiquées, tandis que les voyageurs bénéficieront d'une expérience améliorée, avec plus de choix et de transparence. Il permet également à Air France et KLM de commercialiser auprès du réseau mondial d'agences Sabre des offres NDC plus attractives et personnalisées, grâce à une tarification continue et à des offres groupées sur mesure (bundles).

« Sélectionner les bons partenaires technologiques du secteur du voyage avec lesquels travailler est essentiel. C'est pourquoi nous sommes heureux d'étendre notre coopération avec Sabre. Ce nouvel accord permettra à nos agents de voyage partenaires de proposer l'offre NDC enrichie et attrayante d'Air France-KLM, et aux voyageurs de profiter d'un éventail élargi d'offres pour améliorer leur voyage, du début à la fin », a déclaré Angus Clarke, Chief Commercial Officer d'Air France-KLM.

« Notre partenariat avec Air France-KLM reflète notre engagement en faveur d'une distribution moderne de voyages et constitue un grand pas en avant pour notre présence en Europe », a ajouté Roshan Mendis, directeur commercial de Sabre Travel Solutions. « Depuis le début, Sabre s'est engagé à soutenir NDC pour aider à construire un nouvel écosystème du voyage plus efficace et personnalisé, répondant aux besoins évolutifs des voyageurs d'aujourd'hui. Nous sommes ravis d'apporter à nos clients un contenu EDIFACT et NDC amélioré alors que nous opérons une transition vers le nouveau monde des offres et des commandes (Offers and Orders). »

À propos de Sabre Corporation

Sabre Corporation est une société leader dans le domaine des logiciels et de la technologie qui alimente l'industrie mondiale du voyage, au service d'un large éventail de sociétés de voyage, notamment des compagnies aériennes, des hôteliers, des agences de voyage et d'autres fournisseurs. La société fournit des solutions de vente, de distribution et de gestion qui aident ses clients à opérer plus efficacement, à augmenter leurs revenus et à offrir des expériences de voyage personnalisées. Grâce à sa place de marché de premier plan, Sabre met en relation les fournisseurs de voyages et les acheteurs du monde entier. La plateforme technologique de Sabre gère plus de 260 milliards de dollars de dépenses de voyage par an. Sabre, dont le siège social se trouve à Southlake, au Texas (États-Unis), opère dans plus de 160 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.sabre.com.

A propos d'Air France-KLM

Un acteur mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique.

Air France-KLM est un acteur de premier plan en termes de trafic international au départ de l'Europe, principalement au départ des hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Il offre à ses clients un réseau mondial très étendu couvrant plus de 300 destinations grâce à Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia, principalement au départ de ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 20 millions d'adhérents. Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic la plus grande joint-venture transatlantique, avec plus de 340 vols quotidiens en 2019. Air France-KLM est membre de l'alliance SkyTeam qui regroupe 19 compagnies aériennes, offre un accès à un vaste réseau mondial et propose à ses clients une expérience de voyage alliant qualité et fluidité.

Reconnu depuis 19 ans comme un leader du secteur en matière de développement durable, le Groupe Air France-KLM est déterminé à accélérer la transition vers une aviation plus durable.