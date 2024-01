Air France-KLM : évolution de la coopération avec CMA CGM

Le 16 janvier 2024 à 08:25 Partager

Le groupe annonce une évolution de la coopération commerciale dans le domaine du cargo entre Air France-KLM et CMA CGM.



Air France-KLM et CMA CGM ont ouvert des discussions portant sur les nouveaux termes et conditions d'une relation commerciale dans laquelle chaque groupe opérerait de manière indépendante à compter du 31 mars 2024.



Les deux groupes restent déterminés à travailler en collaboration, afin que les clients du cargo puissent continuer à bénéficier de leurs réseaux respectifs.



Les parties ont convenu de modifier la clause de lock-up des actions détenues par CMA CGM dans le capital d'Air France-KLM, qui sera désormais effective jusqu'au 28 février 2025.



Les parties ont convenu que CMA CGM quitterait le Conseil d'administration d'Air France-KLM le 31 mars 2024.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.