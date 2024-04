Air France-KLM : extension d'un an de lignes de crédit

Air France-KLM, ainsi que ses deux filiales Air France et KLM, indiquent avoir exécuté la première option d'extension d'un an de leurs lignes de crédit renouvelables liées à l'ESG (environnement, social et gouvernance).



Pour rappel, elles avaient exécuté en avril 2023, deux lignes de crédit renouvelables (RCF) liées aux indicateurs clés de performance ESG avec un pool d'institutions financières internationales, pour un montant total de 2,2 milliards d'euros.



En outre, Air France-KLM et Air France ont exécuté ce jour l'option accordéon de la facilité pour augmenter la RCF d'un montant de 90 millions d'euros, ce qui porte le montant des deux RCF à environ 2,3 milliards.



