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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Air France-KLM    AF   FR0000031122

AIR FRANCE-KLM

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Air France-KLM fixe le prix de son augmentation de capital à 4,84 euros par action

13/04/2021 | 08:50
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13 avril (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:

* AIR FRANCE-KLM FIXATION DU PRIX ET APPROBATION DU PROSPECTUS

* LE PRIX DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL FIXÉ À 4,84 EUROS PAR ACTION

* LA DÉCISION FINALE RELATIVE À L'EXERCICE DE CETTE CLAUSE SERA PRISE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE CENTRALISATION SOIT LE 19 AVRIL 2021

* LAUGMENTATION DE CAPITAL DONNERA LIEU À LÉMISSION DUN NOMBRE DE 186 086 956 ACTIONS NOUVELLES, SUSCEPTIBLE DÊTRE PORTÉ À 213 999 999 ACTIONS NOUVELLES EN CAS DEXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE DEXTENSION (LES « ACTIONS NOUVELLES »), SOIT UN MAXIMUM DE 50% DU CAPITAL EXISTANT DE LA SOCIÉTÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 14 577 M 17 342 M -
Résultat net 2021 -2 423 M -2 882 M -
Dette nette 2021 12 980 M 15 441 M -
PER 2021 -1,09x
Rendement 2021 -
Capitalisation 2 271 M 2 706 M -
VE / CA 2021 1,05x
VE / CA 2022 0,74x
Nbr Employés 70 757
Flottant 48,3%
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Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 5,31 €
Ecart / Objectif Haut 50,5%
Ecart / Objectif Moyen -34,6%
Ecart / Objectif Bas -98,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Frédéric Gagey Chief Financial Officer
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Maryse Aulagnon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIR FRANCE-KLM3.79%2 706
DELTA AIR LINES, INC.21.41%31 332
RYANAIR HOLDINGS PLC0.52%21 904
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.29.85%18 907
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.29.13%14 333
SINGAPORE AIRLINES LIMITED30.84%12 646
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