Air France-KLM fixe le prix de son augmentation de capital à 4,84 euros par action

13 avril (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:
* AIR FRANCE-KLM FIXATION DU PRIX ET APPROBATION DU
PROSPECTUS
* LE PRIX DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL FIXÉ À 4,84 EUROS PAR
ACTION
* LA DÉCISION FINALE RELATIVE À L'EXERCICE DE CETTE CLAUSE
SERA
PRISE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE CENTRALISATION SOIT LE 19 AVRIL
2021
* LAUGMENTATION DE CAPITAL DONNERA LIEU À LÉMISSION DUN
NOMBRE
DE 186 086 956 ACTIONS NOUVELLES, SUSCEPTIBLE DÊTRE PORTÉ À
213 999 999 ACTIONS NOUVELLES EN CAS DEXERCICE INTÉGRAL DE LA
CLAUSE DEXTENSION (LES « ACTIONS NOUVELLES »), SOIT UN MAXIMUM
DE 50% DU CAPITAL EXISTANT DE LA SOCIÉTÉ
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(Gdansk Newsroom)