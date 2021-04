Air France-KLM lance son augmentation de capital et resserre ses liens avec China Eastern

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM a annoncé lundi le lancement de son augmentation de capital, pour un montant brut de 988 millions d'euros, ainsi qu'un renforcement de son partenariat avec China Eastern Airlines, qui participera à l'opération.

Les fonds levés serviront à "conforter les liquidités et financer les besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19", a indiqué le groupe, qui emettra 186 millions d'actions entre 4,84 et 5,31 euros, sans droit préférentiel de souscription, pour renforcer les capitaux propres de sa filiale Air France.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de recapitalisation de 4 milliards d'euros présenté la semaine dernière.

L'opération a déjà été souscripte à hauteur de 78,7% pour un montant de 778 millions d'euros, a précisé Air France-KLM, en rappelant que deux actionnaires majeurs, l'Etat néerlandais et Delta Airlines, n'y participeraient pas.

Présent au capital du groupe franco-néerlandais depuis 2017, China Eastern lui donnera un accès étendu au marché chinois en intégrant des vols Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin à l'actuelle co-entreprise entre les deux groupes.

"Avec le renforcement de la coopération entre Air France-KLM et China Eastern Airlines, les deux groupes ont clairement ouvert la voie à la construction de la joint venture la plus efficace et la plus puissante entre l'Europe et la Chine, a déclaré Air France-KLM.

Le montant levé par augmentation du capital pourra être porté à 1,14 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, qui porterait le total des actions émises à 214 millions, soit 50% du capital actuel.

Dans le cadre de son plan de recapitalisation, la compagnie aérienne procédera par ailleurs à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée pour un montant de 3 milliards d'euros, réservée à l'Etat français.

L'Etat français s'est par ailleurs engagé à participer à l'augmentation de capital tout en maintenant sa participation à un niveau inférieur à 30%, contre 14,3% à l'heure actuelle. De même, la compagnie chinoise China Eastern Airlines a l'intention de participer à l'opération tout en maintenant sa participation à moins de 10% du capital, contre 8,8% actuellement.

L'émission obligataire sera constituée de trois tranches à échéance perpétuelle d'un montant nominal de 1 milliard d'euros chacune avec des options de remboursement à 4, 5 et 6 ans, et portant intérêts à hauteur de 7%, 7,25% et 7,50% respectivement.

