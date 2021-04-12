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Air France-KLM lance une augmentation de capital d'environ 988 millions d'euros

12/04/2021 | 19:06
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12 avril (Reuters) - Air France KLM SA:

* AIR FRANCE-KLM LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL

* PRIX DE SOUSCRIPTION PAR ACTION NOUVELLE COMPRIS ENTRE 4,84 ET 5,31 EUROS

* LE PRODUIT NET ESTIMÉ DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EST D'ENVIRON 980 MILLIONS D'EUROS (SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PORTÉ À 1 126 MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION)

* AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, PAR VOIE D'OFFRE AU PUBLIC

* AIR FRANCE UTILISERA LE MONTANT AFFECTÉ POUR CONFORTER SES LIQUIDITÉS ET FINANCER SES BESOINS GÉNÉRAUX DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE COVID-19

* DANS LE CADRE DU PLAN DE RECAPITALISATION, LA SOCIÉTÉ PROCÉDERA À L'ÉMISSION DE TITRES OBLIGATAIRES SUPER-SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE POUR UN MONTANT DE 3 MILLIARDS D'EUROS, RÉSERVÉE À L'ETAT FRANÇAIS

* LETAT NÉERLANDAIS, ACTIONNAIRE DÉTENANT 60.000.000 ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DU PROSPECTUS, A INFORMÉ LA SOCIÉTÉ DE SON INTENTION DE NE PAS PARTICIPER À LAUGMENTATION DE CAPITAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 14 577 M 17 364 M -
Résultat net 2021 -2 423 M -2 886 M -
Dette nette 2021 12 980 M 15 461 M -
PER 2021 -1,10x
Rendement 2021 -
Capitalisation 2 307 M 2 749 M -
VE / CA 2021 1,05x
VE / CA 2022 0,74x
Nbr Employés 70 757
Flottant 48,3%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
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TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 3,47 €
Dernier Cours de Cloture 5,40 €
Ecart / Objectif Haut 48,2%
Ecart / Objectif Moyen -35,6%
Ecart / Objectif Bas -98,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Frédéric Gagey Chief Financial Officer
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Maryse Aulagnon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIR FRANCE-KLM5.43%2 742
DELTA AIR LINES, INC.22.53%31 332
RYANAIR HOLDINGS PLC0.52%21 904
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.35.10%18 907
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.31.51%14 333
SINGAPORE AIRLINES LIMITED33.64%12 646
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