Air France-KLM lance une augmentation de capital d'environ 988 millions d'euros

12 avril (Reuters) - Air France KLM SA:
* AIR FRANCE-KLM LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL
* PRIX DE SOUSCRIPTION PAR ACTION NOUVELLE COMPRIS ENTRE
4,84 ET
5,31 EUROS
* LE PRODUIT NET ESTIMÉ DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EST
D'ENVIRON
980 MILLIONS D'EUROS (SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PORTÉ À 1 126 MILLIONS
D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION)
* AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT
PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, PAR VOIE D'OFFRE AU PUBLIC
* AIR FRANCE UTILISERA LE MONTANT AFFECTÉ POUR CONFORTER SES
LIQUIDITÉS ET FINANCER SES BESOINS GÉNÉRAUX DANS LE CONTEXTE DE
LA CRISE COVID-19
* DANS LE CADRE DU PLAN DE RECAPITALISATION, LA SOCIÉTÉ
PROCÉDERA
À L'ÉMISSION DE TITRES OBLIGATAIRES SUPER-SUBORDONNÉS À DURÉE
INDÉTERMINÉE POUR UN MONTANT DE 3 MILLIARDS D'EUROS, RÉSERVÉE À
L'ETAT FRANÇAIS
* LETAT NÉERLANDAIS, ACTIONNAIRE DÉTENANT 60.000.000
ACTIONS DE
LA SOCIÉTÉ À LA DATE DU PROSPECTUS, A INFORMÉ LA SOCIÉTÉ DE SON
INTENTION DE NE PAS PARTICIPER À LAUGMENTATION DE CAPITAL
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)