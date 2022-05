Air France-KLM : lancement d'une augmentation de capital

Air France-KLM annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS afin de lever un montant brut de près de 2,26 milliards d'euros par l'émission de 1,93 million d'actions nouvelles, à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances.



Cette opération qui vise à renforcer les fonds propres et le bilan du transporteur aérien intervient après l'opération d'augmentation de capital de 2021 et fait suite à l'annonce de nouvelles mesures de recapitalisation le 17 février dernier.



Le prix est fixé à 1,17 euro par action nouvelle et la période de souscription se déroulera du 27 mai au 9 juin inclus. Des engagements de souscription représentent 15,96% du montant total (hors intentions de souscription notamment des Etats français et néerlandais).



