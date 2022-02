Air France-KLM vient de publier des résultats 2021 qui restent marqués par la crise du Covid-19. Le transporteur aérien franco-néerlandais a ainsi accusé l’an dernier une perte nette de 3,29 milliards d’euros et une perte d’exploitation de 1,62 milliard d’euros. Le groupe redresse toutefois progressivement la tête. Le résultat d’exploitation a ainsi été positif lors du quatrième trimestre à +178 millions d’euros, un niveau supérieur au quatrième trimestre 2019.



Le groupe a bénéficié de la reprise des voyages en fin d'année vers les Etats-Unis et des réductions de coûts mises en place.



Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 31,1% en 2021 pour atteindre 44,67 milliards d'euros.



Pour voir venir, Air France-KLM disposait de 10,2 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit, à fin décembre 2021. Un montant " suffisant ", indique le groupe.



S'agissant du premier trimestre 2022, le groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité réseaux passage d'Air France-KLM à un indice compris entre 73% et 78% par rapport au premier trimestre 2019. En parallèle, le groupe s'attend à avoir un Ebitda autour du seuil de rentabilité.



Air France-KLM ajoute qu'il envisage d'entamer une nouvelle étape de mesures de renforcement des fonds propres.



Elles pourraient consister en une augmentation de capital ; une émission d'instruments de quasi-fonds propres, tels que des obligations perpétuelles sèches et convertibles ; et des mesures supplémentaires de renforcement des fonds propres, notamment un projet potentiel en cours de refinancement des actifs pour un montant pouvant atteindre 500 millions d'euros, par le biais d'obligations privées perpétuelles classées en fonds propres.



Au total, les émissions de fonds propres et de quasi-fonds propres envisagées pourraient représenter jusqu'à 4 milliards d'euros.