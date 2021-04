Air France KLM : A suivre aujourd'hui

Air France-KLM a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible des actionnaires, d’un montant d’environ 1,036 milliard d’euros (après exercice intégral de la clause d’extension). L’augmentation de capital se traduit par l’émission de 213 999 999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société.



Le produit de l'opération sera affecté au renforcement des fonds propres d'Air France. Air France utilisera le montant affecté pour conforter ses liquidités et financer ses besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19.





Au total, les actionnaires de la société ont souscrit dans le cadre du délai de priorité 161 498 962 actions nouvelles, représentant environ 782 millions d'euros soit 75% du montant total de l'augmentation de capital, dont 266 millions d'euros à titre irréductible.



Conformément à leurs engagements de souscription, et suite au calcul d'attribution des souscriptions à titre réductible, l'Etat français et China Eastern Airlines ont souscrit dans le cadre du délai de priorité respectivement 122 560 251 actions nouvelles (soit environ 57% du montant total de l'augmentation de capital) et 23 944 689 actions nouvelles (soit environ 11% du montant total de l'augmentation de capital).