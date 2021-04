Un accord a finalement été scellé concernant une recapitalisation d’Air France à hauteur d’un maximum de 4 milliards d’euros. Concrètement, l’État français va convertir un prêt de 3 milliards d’euros, accordé l’an dernier à la compagnie tricolore, en titres super subordonnés. En parallèle, un montant maximum de 1 milliard d’euros proviendra d’une augmentation de capital, à laquelle participeront notamment l’État français et China Eastern Airlines. Après avoir pris jusqu’à 2,3 % dans les premiers échanges, le titre Air France-KLM recule désormais de 1,13% à 5,07 euros.



Lorsque l'opération aura été menée à son terme, la participation de l'État français passera d'un peu plus de 14 % actuellement à un peu moins de 30 %, en faisant le premier actionnaire du groupe Air France-KLM.



Si Bruxelles a donné son feu vert à l'opération, cela passera par des contreparties. Air France va devoir céder jusqu'à 18 créneaux horaires quotidiens de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. C'est cependant moins que les 24 créneaux horaires exigés initialement par Bruxelles.



De plus, le groupe Air France-KLM devra respecter des restrictions sur les acquisitions, les rachats d'actions, les distributions de dividendes et la rémunération de la direction générale.



Ce nouveau soutien pour Air France intervient dans un contexte de crise du Covid-19, qui a mis à terre le secteur aérien. L'an dernier, Air France-KLM a accusé une perte nette de 7,08 milliards d'euros et vu son chiffre d'affaires fondre de 59% à 11,1 milliards d'euros. Une situation difficile qui devrait perdurer durant le premier trimestre 2021, puisque le groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation soit de l'ordre de -1,3 milliard d'euros.



" Ces premières mesures de recapitalisation constituent une étape importante pour notre groupe dans cette période exceptionnellement difficile ", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général du groupe Air France-KLM.



" Elles apporteront à Air France-KLM une plus grande stabilité pour aller de l'avant lorsque la reprise commencera, à mesure que la vaccination à grande échelle progressera dans le monde et que les frontières se rouvriront ", a-t-il ajouté.



A l'avenir, des mesures de renforcement des fonds propres pour KLM pourraient également être annoncées.



En première approche, UBS a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 4,35 euros sur le titre Air France-KLM.