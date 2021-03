Les choses avancent pour Air France. En effet, un accord est sur le point d'être conclu avec la Commission européenne pour une nouvelle aide publique à la compagnie tricolore. C’est ce qu’a déclaré Bruno Le Maire sur France Info. « La négociation aura été longue et difficile, elle n'est pas totalement achevée mais elle est sur le point de s'achever », a expliqué le ministre de l'Economie. « La Commission européenne devra adopter définitivement cette décision, c’est une affaire de jours pour moi parce que maintenant le temps presse », a ajouté Bruno Le Maire.



" Il y a des contreparties qui sont demandées pour maintenir une concurrence loyale entre Air France et les autres compagnies aériennes (...) Nous approchons d'un règlement qui est juste, qui sera protecteur pour Air France, qui garantira nos intérêts dans le respect de la concurrence ", a-t-il précisé.



Toutefois, le ministre de l'Economie a refusé de donner un chiffre concernant une possible hausse de la participation de l'Etat français dans la compagnie.