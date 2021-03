Les choses avancent pour Air France. En effet, un accord est sur le point d'être conclu avec la Commission européenne pour une nouvelle aide publique destinée à la compagnie tricolore. C’est ce qu’a déclaré Bruno Le Maire ce matin sur France Info. « La négociation aura été longue et difficile, elle n'est pas totalement achevée mais elle est sur le point de s'achever », a indiqué le ministre de l'Economie. « La Commission européenne devra adopter définitivement cette décision, c’est une affaire de jours pour moi, parce que maintenant le temps presse », a ajouté Bruno Le Maire.



Le feu vert de Bruxelles à une éventuelle recapitalisation d'Air France par l'Etat français passera néanmoins par des contreparties pour maintenir une concurrence loyale avec les autres compagnies aériennes. Cela passera sans doute par la cession par Air France de créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly.



Si Bruno Le Maire n'a donné aucun détail en la matière, il a dit s'approcher " d'un règlement qui est juste, qui sera protecteur pour Air France, qui garantira nos intérêts dans le respect de la concurrence ".



Enfin, le ministre de l'Economie a refusé de donner un chiffre concernant une possible hausse de la participation de l'Etat français dans la compagnie.



Ce nouveau soutien en vue pour Air France intervient dans un contexte de crise du Covid-19, qui a mis à terre le secteur aérien. L'an dernier, Air France-KLM a accusé une perte nette de 7,08 milliards d'euros et vu son chiffre d'affaires fondre de 59% à 11,1 milliards d'euros.



Pour traverser l'orage, le groupe disposait à fin décembre de 9,8 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit.



En avril 2020, la France avait déjà apporté son soutien à Air France avec un plan de sauvetage de 7 milliards d'euros, dont 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90 % par l'État et 3 milliards d'euros via un prêt d'actionnaire. De leur côté, les Pays-Bas avait apporté 3,4 milliards d'euros d'aides à KLM.



En fin de matinée, le titre Air France-KLM progresse de 0,88% à 5,04 euros sur une place parisienne en légère hausse. Cela lui permet de retrouver ses niveaux d'il y a un an.