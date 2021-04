Air France-KLM : mesures de renforcement du capital

Air France-KLM annonce des mesures de renforcement de capital concernant Air France, approuvées par la Commission européenne dans sa décision d'autoriser une opération de quatre milliards d'euros de l'Etat français pour recapitaliser Air France et sa holding.



Il s'agirait d'une augmentation de capital d'un maximum d'un milliard d'euros, avec une période de souscription prioritaire pour les actionnaires, et la conversion du prêt direct de l'Etat français de trois milliards, tiré en instrument obligataire hybride perpétuel.



L'État néerlandais poursuit ses discussions avec Bruxelles concernant de possibles mesures pour KLM. D'autres mesures visant à renforcer le capital du groupe sont actuellement à l'étude, plusieurs devant être prises avant l'assemblée générale de 2022.



