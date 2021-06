Air France-KLM : nouveau régime de retraite chez KLM

Air France-KLM annonce qu'après la conversion des régimes de retraite de KLM en régimes collectifs à cotisations définies pour les pilotes et les personnels de cabine en 2017, un accord a également été conclu pour le fonds de pension du personnel au sol de KLM.



De ce fait, tous les principaux fonds de pension de KLM ont désormais un régime collectif à cotisations définies, ce qui 'conduira à une plus grande prévisibilité des contributions annuelles et à une plus faible volatilité au bilan', selon le transporteur aérien.



Cet accord éliminera le risque de déficit et évitera ainsi des variations significatives de la position des fonds propres. Selon les termes convenus, KLM a accepté une augmentation limitée des primes annuelles de retraite à partir de janvier 2021.



