Air France-KLM : partenariat renforcé avec China Eastern

Dans le cadre de la participation de son partenaire historique China Eastern Airlines à son augmentation de capital, Air France-KLM fait part d'une extension du périmètre de leur partenariat au travers de différentes mesures.



Cette extension comprend ainsi une coopération commerciale intensifiée et une collaboration étendue aux activités non commerciales, par exemple dans les domaines liés au service au sol, au catering ou à la maintenance.



Elle prévoit aussi une présence renforcée sur le marché de Pékin, avec l'intégration, lorsque les conditions seront réunies, des routes Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin à l'actuelle joint-venture entre Air France-KLM et China Eastern Airlines.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.