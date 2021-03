Air France-KLM : teste une appli autour du Covid avec ADP

Air France et le Groupe ADP ont lancé un programme de tests en aéroport de la solution de digitalisation des résultats de tests COVID'ICC AOKpass', portée par MedAire/International SOS, annonce ADP aujourd'hui.



D'une durée de quatre semaines, cette expérimentation porte sur les vols Air France allers et retours entre Paris-Charles-de-Gaulle, San Francisco et Los Angeles.



Les clients voyageant sur ces vols peuvent tester gratuitement l'application mobile ICC AOKpass, disponible sur smartphone, permettant d'enregistrer de manière sécurisée les résultats de tests COVID réalisés dans un laboratoire partenaire.



À travers cette expérimentation en conditions réelles, Air France et l'ensemble des partenaires impliqués souhaitentaméliorer l'expérience des clients en fluidifiant les opérations de vérification des tests de dépistage, rendues obligatoires depuis la crise du COVID-19.





