Air France-KLM : nouvelles liaisons pour l'été 2024

Le 21 décembre 2023 à 18:16

Air France annonce poursuivre la diversification de son réseau : au cours de la saison été 2024 (avril à octobre 2024), la compagnie proposera seot liaisons supplémentaires - dont 3 nouveautés - au départ de son hub de Paris-Charles de Gaulle.



A l'été 2024, le réseau moyen-courrier d'Air France s'enrichira de trois nouvelles destinations avec jusqu'à trois vols par semaine pour Verone (Italie), un vol par semaine pour Narvik (Norvège) et un vol hebdomadaire pour Kalamata (Grèce).



Air France prolongera par ailleurs sur la saison été la desserte de Tromsø (Norvège), jusqu'ici assurée uniquement en hiver. Jusqu'à deux vols par semaine seront proposés au départ de Paris-Charles de Gaulle, assurés en Airbus A319.



Concernant les long-courriers, Air France reprendra en mai la desserte de Minneapolis (Minnesota, Etats-Unis), avec un vol quotidien.



Toujours aux Etats-Unis, la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Raleigh Durham (Caroline du Nord) inaugurée à l'hiver 2023 sera prolongée et renforcée sur l'été 2024.





