AIR FRANCE-KLM : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Le 03 juillet 2024 à 09:34 Partager

Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Air France-KLM et abaisse son objectif de cours de 9,5 à 8,5 euros, afin de refléter ses nouvelles estimations et la mise à jour des paramètres du bureau d'étude.



Après un avertissement lancé par le transporteur aérien franco-néerlandais en début de semaine, l'analyste modélise un EBIT ajusté de 482 millions d'euros (-34,2%) pour un CA de 8,1 milliards au deuxième trimestre.



'A nos yeux, la reprise en main du CASK est un prérequis avant de pouvoir revenir sur le titre', prévient Oddo BHF, pour qui Air France-KLM se traite sur des multiples encore peu attrayants par rapport à ses pairs majors Lufthansa et IAG.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.