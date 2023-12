Air France-KLM : objectifs fixés pour la période 2026-28

Le 14 décembre 2023 à 09:00 Partager

A l'occasion de sa journée investisseurs, Air France-KLM confirme ses perspectives pour la période 2024-26 et se fixe des objectifs pour la période 2026-28, dont une nouvelle hausse de sa rentabilité avec une marge opérationnelle supérieure à 8%.



Le transporteur aérien vise aussi pour 2026-28 une nouvelle réduction des coûts unitaires et un cash-flow libre d'exploitation ajusté significativement positif, ainsi que des notations de crédit à long terme au niveau investment grade.



Air France-KLM annonce d'ailleurs deux notations inaugurales de crédit émetteur à long terme : Investment Grade 'BBB-' avec une perspective stable chez Fitch et 'BB+' avec une perspective stable chez S&P Global Ratings.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.