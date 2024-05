Air France-KLM : offre de rachat obligataire relevée

Air France-KLM annonce porter le montant maximum d'acceptation relatif à son offre de rachat d'obligations en cours de 350 millions à 450 millions d'euros, 'sous réserve du droit de la société, à sa seule et entière discrétion, d'augmenter ou de diminuer ce montant'.



Le transporteur aérien justifie ce relèvement par le succès de son placement de 650 millions d'euros d'obligations nouvelles dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, avec un livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros.



Pour rappel, Air France-KLM a lancé lundi une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches obligataires existantes, de montants nominaux totaux de 750 et 500 millions d'euros, et venant à échéance en janvier 2025 et en juillet 2026.



