Air France-KLM : pas de 3e mandat pour le p.d.-g. de KLM

Air France annonce ce soir que son Conseil d'administration a approuvé la décision du conseil de surveillance de KLM de ne pas renouveler le mandat de p.d.-g. de Pieter Elbers une seconde fois. En accord avec Pieter Elbers, celui-ci n'effectuera donc pas de 3e mandat en tant que p.d.-g. de KLM.



Le Conseil de Surveillance de KLM entamera en temps voulu le processus de recrutement d'un nouveau p.d.-g.



' Le groupe Air France-KLM et son Conseil d'administration expriment leur gratitude à Pieter Elbers pour les plus de trois décennies passées au service de KLM et pour la transformation qu'il a initiée et conduite en tant que p.d.-g. ', a réagi Anne-Marie Couderc, présidente d'Air France-KLM.





