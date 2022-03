Air France KLM perd son combat contre l'amende infligée par l'UE pour entente.

La Commission européenne avait infligé à Air France une amende de 182,9 millions d'euros (204 millions de dollars), la plus élevée, suivie de KLM à 127,1 millions. L'amende totale pour le cartel composé de 12 compagnies aériennes s'est élevée à 776 millions d'euros.

Le Tribunal basé à Luxembourg a rejeté les appels d'Air France KLM et de KLM ainsi que ceux de Martinair Holland, Cargolux, Lufthansa et Singapore Airlines.

Il a réduit les amendes de la Commission mais les a également augmentées pour Japan Airlines, Air Canada, British Airways, Cathay Pacific Airways, SAS Cargo Group et autres, Latam Airlines Group et Lan Cargo.

Les affaires sont les suivantes : T-323/17 Martinair Holland, T-324/17 SAS Cargo Group et autres, T-325/17 KLM, T-336/17 Air Canada, T-334/17 Cargolux Airlines, T-337/17 Air France-KLM, T-338/17 Air France, T-340/17 Japan Airlines, affaire T-341/17 British Airways, T-342/17 Deutsche Lufthansa et autres, T-343/17 Cathay Pacific Airways, T-344/17 Latam Airlines Group & Lan Cargo et T-350/17 Singapore Airlines & Singapore Airlines Cargo.

(1 $ = 0,8966 euros)