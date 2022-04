Air France KLM : présente sa nouvelle trajectoire de réduction des émissions de CO2

Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique en-deçà de +2°C, le transport aérien doit accélérer sa transition environnementale. C’est pourquoi Air France lance « Air France ACT », un programme présentant la nouvelle trajectoire de réduction des émissions de CO2 de la compagnie.



Cette trajectoire repose sur trois piliers : réduire en priorité les émissions directes générées par les opérations d'Air France ; réduire les émissions indirectes, en amont et aval des activités de la compagnie ; et contribuer en complément à des projets permettant de retirer du CO2 de l'atmosphère.



Concrètement, la nouvelle trajectoire de décarbonation vise une réduction de 30% des émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici 2030 par rapport à 2019. Cet objectif exclut les actions dites de " compensation ", afin de ne prendre en compte que les mesures de stricte réduction d'émissions directes et indirectes.



Il correspond à une réduction de 12 % des émissions totales de la compagnie entre 2019 et 2030, selon les évolutions prévues d'activité, après une réduction de 6% atteinte entre 2005 et 2019.



Par ailleurs, à horizon 2050, Air France vise l'atteinte de zéro émission nette, c'est-à-dire une réduction drastique de ses émissions de CO2 couplée à des contributions à des projets permettant de retirer chaque année de l'atmosphère un volume de CO2 équivalent aux émissions résiduelles.



Pour atteindre ses objectifs, Air France entend activer tous les leviers de décarbonation à sa disposition: le renouvellement de la flotte avec des avions de nouvelle génération ; le recours accru aux Carburants d'Aviation Durables (SAF) ; la pratique de l'éco-pilotage ; la mise en place d'une restauration plus responsable, pour en diminuer l'empreinte carbone ; et le développement de l'intermodalité.