Air France KLM : prête à profiter de la fin prochaine du « travel ban » aux Etats-Unis

Les compagnies aériennes européennes fourbissent leurs armes dans l’attente de la réouverture des frontières américaines aux voyageurs vaccinés en novembre prochain. Il faut dire que les vols vers les Etats-Unis représentent une part importante de leurs revenus. C’est notamment le cas pour Air France-KLM (+0,20% à 4,05 euros) qui réalisait avant la crise sanitaire 40% de son chiffre d’affaires sur les liaisons via l’Atlantique Nord.



Afin de bénéficier de la fin du " travel ban ", Air France, la filiale d'Air France-KLM, entend renforcer progressivement son offre depuis et vers les Etats-Unis cet hiver.



La compagnie y dessert 11 destinations (New York JFK, Boston, Washington DC, Détroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles) avec jusqu'à 100 vols par semaine.



D'ici mars 2022, Air France prévoit de revenir à une offre correspondant à environ 90% de celle de 2019 (contre 50% à l'été 2021) en ajoutant des fréquences sur des destinations clés comme New York, Miami ou Los Angeles, et en utilisant des appareils de plus grande capacité.



De manière plus globale, pour sa saison hiver 2021 (entre octobre 2021 et mars 2022), la compagnie tricolore proposera jusqu'à 182 destinations (87 en long-courrier et 95 en court et moyen-courrier), avec 23 nouvelles liaisons par rapport à 2020.