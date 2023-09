Air France-KLM a annoncé lundi son intention de commander 50 Airbus A350 long-courriers, ainsi que des droits d'achat pour 40 appareils supplémentaires.

L'accord provisoire comprend à la fois les modèles A350-900 et le plus grand A350-1000, et les avions seront livrés entre 2026 et 2030, a déclaré le groupe aérien dans un communiqué. (Reportage de Tim Hepher, édition de GV De Clercq)