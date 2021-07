Air France-KLM prévoit un Ebitda positif au T3 après un T2 encore affecté par la crise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé vendredi anticiper une capacité en hausse et un résultat d'exploitation brut (Ebitda) dans le vert au troisième trimestre, après avoir encore souffert de la pandémie de Covid-19 sur la période d'avril à juin, où le groupe est toutefois parvenu à générer un flux de trésorerie libre opérationnel ajusté positif.

Air France-KLM a indiqué observer depuis juin, via les niveaux de réservations, "les premiers signes" d'une reprise, grâce notamment à la levée ou l'assouplissement des restrictions sur les voyages en Europe et à la montée en puissance de la vaccination dans tous les pays. Dans ce contexte, le groupe prévoit pour le troisième trimestre une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passagers de son réseau représentant entre 60% et 70% du niveau de la même période de 2019. En comparaison, au deuxième trimestre, la capacité s'est inscrite en moyenne à 48% du niveau du deuxième trimestre 2019, a indiqué Steven Zaat, le directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

La société franco-néerlandaise anticipe également un Ebitda positif au troisième trimestre, ce qui serait une première pour Air France-KLM depuis le quatrième trimestre 2019.

Une trésorerie positive grâce aux ventes de billets

Air France-KLM n'a pas communiqué de prévision de capacité pour le quatrième trimestre, invoquant les incertitudes sur "la réouverture [de la route] de l'Atlantique Nord pour les citoyens européens" et sur la levée des restrictions sur les voyages. Le groupe a cependant confirmé viser un flux de trésorerie libre opérationnel ajusté positif en 2023 et une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8% à moyen terme.

L'entreprise a livré ces projections alors que ses pertes se sont réduites sur un an au deuxième trimestre. Air France-KLM a accusé une perte d'exploitation de 752 millions d'euros sur la période, à comparer à une perte de 1,55 milliard d'euros au deuxième trimestre de 2020. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,75 milliards d'euros, soit plus du double des revenus du deuxième trimestre 2020.

La perte brute d'exploitation s'est inscrite à 248 millions d'euros sur la période d'avril à juin, contre une perte de 780 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. La société a également accusé une perte nette de 1,5 milliard d'euros, contre une perte de 2,6 milliards d'euros un an auparavant.

Selon un consensus disponible sur le site internet de la société, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 2,66 milliards d'euros, une perte d'exploitation de 1,1 milliard d'euros et une perte nette de 1,33 milliard d'euros.

Le groupe est par ailleurs parvenu, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, à dégager un flux de trésorerie libre opérationnel ajusté positif au deuxième trimestre, de 210 millions d'euros, grâce en grande partie à des fortes ventes de billets, a souligné Steven Zaat.

Au 30 juin, le groupe disposait de 9,4 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit, montant qui n'inclut pas l'émission obligataire de 800 millions d'euros réalisée fin juin par Air France-KLM.

Lissage du PGE

Air France-KLM a mené au printemps plusieurs opérations pour renforcer ses fonds propres, marquant les premières étapes de sa recapitalisation. Le groupe a levé mi-avril plus d'un milliard d'euros via une augmentation de capital. L'Etat français a également converti son prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros en titres de dette super-subordonnés. L'Etat néerlandais discute par ailleurs avec la Commission européenne pour potentiellement transformer lui aussi son prêt d'actionnaire à KLM de 1 milliard d'euros en quasi-fonds propres. Steven Zaat n'a pas donné d'indication sur une éventuelle échéance de ces négociations.

Air France-KLM a prévenu qu'il travaillait sur d'autres mesures pour renforcer son bilan. Dans cette optique, une quinzaine de résolutions extraordinaires ont été adoptées lors de la dernière assemblée générale, fin mai, afin de lui donner une plus grande flexibilité pour restaurer ses fonds propres.

Steven Zaat a également indiqué que la société avait entamé des négociations avec l'Etat français et les banques pour lisser le remboursement, dû en 2023, du prêt garanti par l'Etat (PGE) de 4 milliards d'euros accordé l'an passé. Le solde de 3,5 milliards d'euros pourrait ainsi être remboursé en trois tranches sur les années 2023, 2024 et 2025.

Le groupe a aussi fait un point sur ses réductions de postes. A fin juin, KLM avait diminué ses effectifs de 5.700 équivalents temps plein (ETP) par rapport à décembre 2019, tandis qu'Air France - hors Transavia France - les avait réduits de 5.300 sur la même période. Le plan de départ volontaire toujours en cours de la compagnie française conduira à une nouvelle baisse de 3.200 ETP d'ici à la fin 2022.

"Les coûts d'exploitation seront réduits en 2021 et au-delà, avec des bénéfices structurels de 800 millions d'euros pour KLM fin 2021 et de 1,3 milliard d'euros fin 2022 pour Air France par rapport à 2019", a souligné le groupe.

