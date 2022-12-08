Air France-KLM proposera que la présidente de son CA finisse son mandat au-delà de la limite d'âge

8 décembre (Reuters) - Air France KLM SA:
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE AIR FRANCE-KLM RÉUNI
CE
JOUR A DÉCIDÉ DE SOUMETTRE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2023 UNE
RÉSOLUTION MODIFIANT L'ARTICLE 26 DES STATUTS D'AIR FRANCE-KLM
* LORSQUE LA LIMITE D'ÂGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
EST ATTEINTE EN COURS DE MANDAT, CE DERNIER CONTINUERA D'EXERCER
SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION JUSQU'AU
TERME DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR
* LE RÔLE ET LES MISSIONS DE LA PRÉSIDENCE SERAIENT
INCHANGÉS ET
CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
D'AIR FRANCE-KLM
* A DÉCIDÉ QUE DANS CETTE HYPOTHÈSE, LES FONCTIONS DE MME
ANNE-MARIE COUDERC EN TANT QUE PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION D'AIR FRANCE-KLM SERONT PROLONGÉES JUSQU'AU
TERME DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR
* LE COMITÉ DE NOMINATION ET DE GOUVERNANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION A LANCÉ UN PROCESSUS APPROFONDI
D'IDENTIFICATION D'UN SUCCESSEUR À LA PRÉSIDENCE
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(Bureau de Gdansk)