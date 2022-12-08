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Air France-KLM proposera que la présidente de son CA finisse son mandat au-delà de la limite d'âge

08/12/2022 | 18:49
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8 décembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE AIR FRANCE-KLM RÉUNI CE JOUR A DÉCIDÉ DE SOUMETTRE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2023 UNE RÉSOLUTION MODIFIANT L'ARTICLE 26 DES STATUTS D'AIR FRANCE-KLM

* LORSQUE LA LIMITE D'ÂGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ATTEINTE EN COURS DE MANDAT, CE DERNIER CONTINUERA D'EXERCER SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION JUSQU'AU TERME DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

* LE RÔLE ET LES MISSIONS DE LA PRÉSIDENCE SERAIENT INCHANGÉS ET CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'AIR FRANCE-KLM

* A DÉCIDÉ QUE DANS CETTE HYPOTHÈSE, LES FONCTIONS DE MME ANNE-MARIE COUDERC EN TANT QUE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIR FRANCE-KLM SERONT PROLONGÉES JUSQU'AU TERME DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

* LE COMITÉ DE NOMINATION ET DE GOUVERNANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A LANCÉ UN PROCESSUS APPROFONDI D'IDENTIFICATION D'UN SUCCESSEUR À LA PRÉSIDENCE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2022
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CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED2.78%17 495
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