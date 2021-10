Air France KLM : renforce son offre pour la saison hiver 2021

Dans le cadre de la levée des restrictions de voyage et de la reprise du trafic vers de nombreuses destinations, Air France (groupe Air France-KLM) a décidé de renforcer son offre pour la saison hiver 2021. Entre octobre 2021 et mars 2022, jusqu’à 182 destinations seront ainsi proposées (87 en long-courrier et 95 en court- et moyen-courrier), avec 23 nouvelles liaisons par rapport à 2020.



Dans le cadre de la levée des restrictions pour les voyageurs vaccinés attendue en novembre prochain, Air France renforcera progressivement son offre de et vers les Etats-Unis.



La compagnie y dessert 11 destinations (New York JFK, Boston, Washington DC, Détroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles) avec jusqu'à 100 vols par semaine.



D'ici mars 2022, Air France prévoit de revenir à une offre correspondant à environ 90% de celle de 2019 (contre 50% à l'été 2021) en ajoutant des fréquences sur des destinations clés comme New York, Miami ou Los Angeles, et en utilisant des appareils de plus grande capacité.