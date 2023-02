Air France-KLM renoue avec les bénéfices en 2022 et veut augmenter ses capacités

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Air France-KLM a annoncé vendredi qu'il avait "tourné la page du Covid" après avoir renoué avec les bénéfices en 2022, dans un contexte de forte reprise du trafic aérien.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le transporteur aérien a dégagé un bénéfice net de 728 millions d'euros, contre une perte de 3,29 milliards d'euros en 2021.

Le résultat d'exploitation, principal indicateur de rentabilité du secteur, a atteint 1,19 milliard d'euros, après une perte de 1,63 milliard d'euros en 2021. Air France-KLM avait indiqué lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre qu'il visait un résultat opérationnel supérieur à 900 millions d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 26,39 milliards d'euros, en hausse de 84,4% sur un an mais en retrait de 3% par rapport à son niveau de 2019, alors que l'activité en Asie est restée freinée par les restrictions sanitaires.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 26,07 milliards d'euros, un résultat d'exploitation de 1,11 milliard d'euros et un bénéfice net de 118 millions d'euros.

Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'Air France-KLM s'est établi à 7,12 milliards d'euros, en hausse de 47,3% sur un an. Il s'agit du meilleur quatrième trimestre en termes de chiffre d'affaires dans l'histoire du groupe.

Le résultat d'exploitation s'est en revanche replié à 134 millions d'euros, contre 149 millions d'euros un an plus tôt. Ce recul est lié notamment aux difficultés persistantes à l'aéroport de Schiphol, principal hub de KLM qui a dû restreindre ses capacités tout au long de l'année écoulée en raison d'un manque de personnel, et à un moindre recours au chômage partiel.

KLM a enregistré une perte d'exploitation de 2 millions d'euros sur le trimestre écoulé, tandis qu'Air France a réalisé un bénéfice d'exploitation de 144 millions d'euros.

Vers une sortie des plans de sauvetage

Air France-KLM s'est dit "confiant dans la poursuite de la reprise" du trafic en 2023 et prévoit d'atteindre cette année 95 à 100% de ses capacités d'avant la crise sanitaire, contre 85% en 2022.

Le groupe maintiendra ses dépenses d'investissement autour de 3 milliards d'euros et vise une stabilité des coûts unitaires, hors carburant. En 2022, les coûts unitaires ont progressé de 1,9% en raison notamment d'une hausse des charges d'aéroports et des frais de personnel.

Au niveau de son bilan, le groupe entend sortir très prochainement du carcan des plans d'aide mis en place par les gouvernements français et néerlandais pendant la crise sanitaire, afin de retrouver toutes ses marges de manœuvre financières et stratégiques. Il remboursera le mois prochain 2,5 milliards d'euros de prêt garanti par l'Etat (PGE) et refinancera d'ici à la fin avril quelque 600 millions d'euros d'obligations hybrides détenues par l'Etat français.

Ces opérations de refinancement, qui se feront notamment via une nouvelle aide de l'Etat français de 1,4 milliard d'euros autorisée par la Commission européenne, n'auront pas d'incidence sur la structure du capital, a précisé Air France-KLM.

Le groupe prévoit d'autres opérations "non dilutives" afin de restaurer son bilan en 2023, notamment l'émission d'instruments de quasi-fonds propres. A la fin décembre, la dette nette du groupe s'inscrivait à 6,39 milliards d'euros, contre 8,22 milliards d'euros un an plus tôt.

