Air France-KLM s'apprête à dévoiler un plan de refinancement

PARIS, 5 avril (Reuters) - Le Conseil d'administration d'Air France-KLM se réunissait lundi pour approuver de nouvelles mesures de refinancement qui ont reçu le soutien de Paris et qui devront lui permettre de surmonter les effets de la crise sanitaire, a-t-on appris de plusieurs sources proches de la situation.

Air France-KLM devrait convertir une partie des 4 milliards d'euros d'aides publiques en instruments hybrides et lever de nouveaux capitaux. Ces mesures seront annoncées d'ici mardi matin, ont dit les sources.

Ni Air France-KLM ni le gouvernement n'ont accepté de commenter ces informations.

Bruno Le Maire a annoncé dimanche que la France et la Commission européenne ont conclu un accord de principe sur un nouveau soutien financier de l'Etat français à la compagnie aérienne. (Reporting by Laurence Frost. Editing by Mark Potter)