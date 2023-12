Air France KLM : s'envole après le relèvement de ses perspectives 2026-2028

Air France KLM (+6,45% à 12,98 euros) affiche une nette hausse après avoir annoncé le relèvement de sa perspective de marge opérationnelle qui devait être "supérieure à 8% au cours de la période 2026-2028". "Sur la base d’une nouvelle accélération de son programme de transformation et d’un meilleur rapport coût-efficacité, le résultat opérationnel du groupe devrait s’améliorer de 2,0 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années pour l’ensemble des activités" ajoute le groupe dans son communiqué publié pour sa Journée Investisseurs.



Le groupe table également sur un cash-flow libre d'exploitation ajusté "significativement positif" sur cette période.



“La transformation que nous avons engagée depuis 2019 a produit des résultats solides, nous permettant de réintégrer le peloton de tête des leaders européens du secteur aérien " a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM. " Nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre Groupe afin d'assurer une croissance soutenue et plus rentable, tout en atteignant les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour réduire notre impact environnemental.”