3 octobre (Reuters) - Air France KLM SA:

* AIR FRANCE-KLM ENTEND S'ASSOCIER À SAS AB DANS LE CADRE D'UNE PRISE DE PARTICIPATION ET D'UNE COOPÉRATION COMMERCIALE

* PRENDRAIT UNE PARTICIPATION MINORITAIRE D'UN MAXIMUM DE 19,9% DU CAPITAL SOCIAL DE SAS AB, SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS ET DE L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES

* ENTEND AMÉLIORER LA PRÉSENCE DU GROUPE SUR LES MARCHÉS SCANDINAVES PAR LE BIAIS D'UNE COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE SES COMPAGNIES ET SAS AB

* L'INVESTISSEMENT D'AIR FRANCE-KLM REPRÉSENTERAIT UN TOTAL DE 144,5 MILLIONS DE DOLLARS US, DONT 109,5 MILLIONS DE DOLLARS US SERAIENT INVESTIS EN ACTIONS ORDINAIRES ET 35 MILLIONS DE DOLLARS US EN OBLIGATIONS CONVERTIBLES GARANTIES

* À L'ISSUE DE LA TRANSACTION, AIR FRANCE-KLM DÉTIENDRAIT UNE PARTICIPATION MINORITAIRE D'UN MAXIMUM DE 19,9% DANS LE CAPITAL SOCIAL D'SAS AB

* L'INVESTISSEMENT D'AIR FRANCE-KLM DÉCRIT ICI N'AURA PAS D'IMPACT SUR LES PERSPECTIVES À MOYEN TERME DU GROUPE

* ENTEND ÉTABLIR UNE COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE SES COMPAGNIES AÉRIENNES ET SAS AB

* AIR FRANCE-KLM AMÉLIORERAIT SA PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS SCANDINAVES

* LE PRODUIT NET DE CET INVESTISSEMENT SERAIT AFFECTÉ, ENTRE AUTRES, AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE D'SAS AB (DEBTOR-IN-POSSESSION (DIP) FINANCING)

* LES DÉTENTEURS DE CRÉANCES NON GARANTIES D'SAS AB RECEVRAIENT 325 MILLIONS DE DOLLARS US SOUS FORME D'ESPÈCES ET D'ACTIONS ORDINAIRES

* L'INVESTISSEMENT DU CONSORTIUM (QUI POURRAIT INCLURE D'AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS) RESTE SOUMIS À L'APPROBATION DU TRIBUNAL AMÉRICAIN ET À LA RÉALISATION D'UN PLAN DE RÉORGANISATION D'SAS AB ET DE CERTAINES DE SES FILIALES