Air France KLM : va regrouper ses actions

Aujourd'hui à 08:48 Partager

Air France-KLM a annoncé la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital et de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions décidée par le Conseil d'administration réuni le 4 juillet 2023. Le regroupement se traduira par l'attribution de 1 action ordinaire nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros contre 10 actions ordinaires anciennes d'une valeur nominale de 1 euro et par la division par 10 du nombre des actions en circulation.



La compagnie aérienne rappelle que le regroupement est une opération d'échange purement technique sans incidence directe sur la valeur totale des actions de la société détenues en portefeuille par chaque actionnaire.



Les opérations de regroupement débuteront le 31 juillet 2023, une période d'échange étant ouverte à compter de cette date et jusqu'au 30 août 2023 (inclus) pour permettre aux actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions multiple de 10 de procéder à l'achat ou à la vente d'actions anciennes afin d'obtenir un nombre d'actions anciennes multiple de 10. Le regroupement prendra effet le 31 août 2023.



La valeur nominale de chaque action de la société sera, elle, ramenée de 10 euros à 1 euro, soit une réduction de 9 euros par action. Le montant de cette réduction de capital sera affecté au compte "prime d'émission".

Après la réduction de capital, la valeur nominale des nouvelles actions sera identique à la valeur nominale des actions actuelles (avant le regroupement des actions).

" La réduction par voie de diminution du nominal et affectation en prime d'émission est une opération purement technique, sans incidence ni sur la valeur boursière des actions de la société, ni sur le nombre d'actions en circulation ", rappelle Air France-KLM.