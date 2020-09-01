Air France-KLM va rembourser un emprunt obligataire de 600 mlns

1er septembre (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA
ANNONCE MARDI:
* LE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNÉ
PERPÉTUEL
DE 600 MILLIONS D'EUROS (DONT 403,3 MILLIONS D'EUROS SONT EN
CIRCULATION) ÉMIS EN 2015 (ISIN FR0012650281)
* QUE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SERA EFFECTUÉ LE 1ER OCTOBRE
2020
AU PAIR, SOIT 100 000 EUROS PAR OBLIGATION
* QUE CE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ S'INSCRIT DANS LA POLITIQUE
DE
MAÎTRISE DES FRAIS FINANCIERS DU GROUPE
* QU'IL ENTEND PAR AILLEURS METTRE EN UVRE DES MESURES DE
RENFORCEMENT DE SES FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES D'ICI
MAI 2021, SI LES CONDITIONS DE MARCHÉ LE PERMETTENT
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(Gdansk Newsroom)