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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Air France-KLM    AF   FR0000031122

AIR FRANCE-KLM

(AF)
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Air France-KLM va rembourser un emprunt obligataire de 600 mlns

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01/09/2020 | 08:16

1er septembre (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA ANNONCE MARDI:

* LE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNÉ PERPÉTUEL DE 600 MILLIONS D'EUROS (DONT 403,3 MILLIONS D'EUROS SONT EN CIRCULATION) ÉMIS EN 2015 (ISIN FR0012650281)

* QUE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SERA EFFECTUÉ LE 1ER OCTOBRE 2020 AU PAIR, SOIT 100 000 EUROS PAR OBLIGATION

* QUE CE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ S'INSCRIT DANS LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES FRAIS FINANCIERS DU GROUPE

* QU'IL ENTEND PAR AILLEURS METTRE EN UVRE DES MESURES DE RENFORCEMENT DE SES FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES D'ICI MAI 2021, SI LES CONDITIONS DE MARCHÉ LE PERMETTENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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CA 2020 12 768 M 15 307 M -
Résultat net 2020 -5 201 M -6 235 M -
Dette nette 2020 12 081 M 14 483 M -
PER 2020 -0,33x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 614 M 1 929 M -
VE / CA 2020 1,07x
VE / CA 2021 0,65x
Nbr Employés 82 532
Flottant 50,1%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR FRANCE-KLM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 3,48 €
Dernier Cours de Cloture 3,78 €
Ecart / Objectif Haut 146%
Ecart / Objectif Moyen -7,80%
Ecart / Objectif Bas -86,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Frédéric Gagey Chief Financial Officer
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Maryse Aulagnon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIR FRANCE-KLM-61.95%1 929
DELTA AIR LINES, INC.-47.25%20 322
RYANAIR HOLDINGS PLC-13.36%16 434
AIR CHINA LIMITED-32.49%13 563
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-21.95%11 476
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, INC.-59.13%10 865
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