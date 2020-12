Air France KLM : va remettre en service plus de 30 avions pour les fêtes

Air France a annoncé vendredi, en fin d'après-midi, la remise en service de plus de 30 avions stockés pour permettre à ses clients de voyager pendant les fêtes. En parallèle, le conseil d’administration du groupe Air France-KLM a décidé vendredi à l’unanimité de soumettre à l’Assemblée Générale de 2021 une résolution repoussant de 70 à 72 ans la limite d’âge pour exercer la présidence du conseil en cas de dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général, comme l’appliquent un certain nombre de sociétés cotées.



" Le rôle et les missions de la présidence seraient inchangés et conformes aux dispositions des statuts et du règlement intérieur d'Air France-KLM ", a indiqué le groupe.



Le conseil d'administration a par ailleurs décidé que dans cette hypothèse, Anne-Marie Couderc assumerait ses fonctions de présidente jusqu'à l'Assemblée générale devant approuver les comptes de l'année 2022.



Le conseil d'administration a souligné l'importance, dans la crise sans précédent que traverse le groupe, de stabiliser la gouvernance et ainsi créer les conditions les plus favorables pour que le management puisse concentrer ses efforts sur la gestion opérationnelle et la sortie de crise.