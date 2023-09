Air France-KLM : vers une grosse commande d'A350

Air France-KLM a annoncé lundi soir son intention de commander 50 appareils de la famille Airbus A350, afin d'accélérer le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier, ainsi que d'améliorer sa performance environnementale.



Cette commande portera sur des Airbus A350-900 et A350-1000, et sera assortie de droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s'échelonneront jusqu'en 2030.



'Il s'agira d'une commande évolutive, offrant au groupe la flexibilité d'attribuer les appareils à ses différentes compagnies en fonction des dynamiques du marché et du cadre réglementaire local', précise le transporteur franco-néerlandais.



Cette commande reste soumise aux validations habituelles par les instances du groupe. Avec l'ensemble des commandes passées à ce jour, Air France-KLM est amené à devenir le premier opérateur mondial de la famille Airbus A350, avec jusqu'à 99 appareils.



