Air France KLM : voit rouge et accélère son plan de restructuration

Air France-KLM a publié ses résultats pour le troisième trimestre 2020, fortement affectés par la crise du covid-19. Ainsi la compagnie a enregistré une perte de 1,665 milliard d'euros, dont une provision pour restructuration de 565 millions d'euros, contre un bénéfice de 362 millions l'an dernier à la même époque. Le résultat d'exploitation et l'EBITDA ressortent eux aussi dans le rouge, à -1,046 milliard (en baisse de 1,955 milliards d'euros sur un an) et -442 millions d'euros respectivement, et chiffre d'affaires a plongé de 67% sur un an à 2,524 milliards d'euros.Dette nette à 9,308 milliards d'euros, en hausse de 3,161 milliards par rapport à fin 2019. Au 30 septembre 2020, le groupe dispose de 12,4 milliards d'euros de liquidités ou de lignes de crédit.La compagnie a accueilli sur le trimestre 8,796 millions de passagers, en chute de 69,8%.Le groupe Air France-KLM a présenté un plan de restructuration substantiel autour de deux piliers : compétitivité et durabilité. Les négociations avec les syndicats ont abouti à plusieurs accords au sein d'Air France et de KLM.Ainsi, le retrait de certains avions (Airbus 380, Airbus 340, Boeing 747...) a été accéléré, KLM se voudra plus petit, moins cher, plus économe, plus agile et plus durable.Les coûts d'exploitation seront structurellement réduits en 2021 et au-delà, avec des bénéfices de 750 millions d'euros en 2021.Air France élargira et accélérera son plan de restructuration pour apporter 800 millions d'euros de bénéfices structurels d'ici 2021 et 1,2 milliard d'euros au total d'ici 2022.Le groupe prévoit un quatrième trimestre 2020 difficile, avec un EBITDA nettement inférieur à celui du troisième trimestre 2020.