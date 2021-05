Air France a conclu de nouveaux accords de modération salariale pour 2021 et 2022

(Actualisation: précisions sur les signataires de l'accord, commentaire d'un responsable syndical et approbation de la rémunération de Ben Smith par l'assemblée générale des actionnaires)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, a annoncé mercredi que la compagnie avait conclu plusieurs accords de modération salariale pour 2021 et 2022 afin de lui permettre de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

"Nous pouvons annoncer que nous avons réussi hier et ce matin à boucler trois accords catégoriels majoritaires avec les personnels navigants commerciaux, les personnels au sol et les pilotes ainsi qu'un accord salarial transverse portant sur les années 2021 et 2022", a déclaré la directrice générale d'Air France lors l'assemblée générale des actionnaires d'Air France-KLM.

"Ces accords vont contribuer aux économies importantes dont l'entreprise a besoin pour faire face à cette crise tout en ayant un impact limité pour nos salariés", s'est félicité la directrice générale d'Air France.

Outre le gel des augmentations déjà acté pour les années 2021 et 2022, ces accords prévoient une proratisation du 13e mois des PNC et des personnels au sol selon leur taux d'activité partielle, ainsi qu'une réduction du nombre de jours de congés ou de repos des trois catégories de salariés en 2021. En échange, la direction a accepté de porter la 'prime Macron' pour 2021 et 2022 à 160 euros pour les salariés concernés.

Plusieurs médias avaient rapporté la semaine dernière qu'Air France était prête à renoncer aux baisses de salaires envisagées faute d'accord de l'ensemble des catégories de personnel.

L'accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire a été signé par la la CFDT, la CGC et Unsa, a précisé le secrétaire général Unsa Air France Sol, Yves Joulin, à l'agence Agefi-Dow Jones. "On arrive au bout des négociations difficiles pour l'entreprise, maintenant on espère que le trafic aérien va reprendre et qu'il n'y aura pas d'autres catastrophes", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'assemblée générale des actionnaires d'Air France-KLM a approuvé mercredi à 77% la rémunération du directeur général du groupe, Ben Smith, pour 2020 ainsi que la politique sa politique de rémunération pour 2021. L'Etat néerlandais, actionnaire d'Air France-KLM, avait indiqué qu'il voterait contre ces résolutions en raison du "bonus" accordé au directeur général dans le cadre de sa rémunération variable à long terme. Cette rémunération variable, d'un montant de 2 millions d'euros, sera versée en 2023, à condition que le groupe ait redressé sa situation financière et remboursé au moins les trois quarts du prêt de 3 milliards d'euros consenti le mois dernier par l'Etat français.

Ben Smith avait renoncé à toute rémunération variable pour 2020 et accepté de baisser sa rémunération fixe de 25% pour la période allant du 23 mars au 31 décembre.

