Air France a conclu de nouveaux accords de modération salariale pour 2021 et 2022 -DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, a annoncé mercredi que la compagnie avait conclu plusieurs accords de modération salariale pour 2021 et 2022 afin de lui permettre de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

"Nous pouvons annoncer que nous avons réussi hier et ce matin à boucler trois accords catégoriels majoritaires avec les personnels navigants commerciaux, les personnels au sol et les pilotes ainsi qu'un accord salarial transverse portant sur les années 2021 et 2022", a déclaré la directrice générale d'Air France lors l'assemblée générale des actionnaires d'Air France-KLM.

"Ces accords vont contribuer aux économies importantes dont l'entreprise a besoin pour faire face à cette crise tout en ayant un impact limité pour nos salariés", a-t-elle ajouté.

Outre le gel des augmentations déjà acté pour les années 2021 et 2022, ces accords prévoient une proratisation du 13e mois des PNC et des personnels au sol selon leur taux d'activité partielle, ainsi qu'une réduction du nombre de jours de congés ou de repos des trois catégories de salariés en 2021.

May 26, 2021 11:04 ET (15:04 GMT)