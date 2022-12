Air France : accord avec TotalEnergies pour du carburant SAF

TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un protocole d'accord portant sur la fourniture, par TotalEnergies, de plus d'un million de mètres cubes, soit 800 000 tonnes, de carburant d'aviation durable (ou SAF, Sustainable Aviation Fuel) aux compagnies du Groupe Air France-KLM sur une période de 10 ans, à partir de 2023.Ce carburant d'aviation durable sera principalement pour les vols au départ de la France (conformément à la législation française) et des Pays-Bas.Les carburants d'aviation durables permettent en moyenne une réduction d'au moins 80 % des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile.' Ce protocole d'accord signé avec TotalEnergies est une nouvelle pierre en faveur de l'émergence d'une filière française à même de répondre aux besoins des compagnies aériennes, étape indispensable pour réussir la décarbonation de notre activité ', a déclaré Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.