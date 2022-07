Air France : acquisition de 200 moteurs LEAP 1-A

Air France-KLM annonce la signature d'un accord avec CFM International portant sur l'acquisition de 200 moteurs LEAP 1-A pour sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo.



Fabriqué par CFM International - une joint-venture à 50% entre GE Aviation et Safran Aircraft Engines - le moteur LEAP-1A est un moteur de dernière génération, qui contribue à la performance globale et à l'efficacité des avions de la famille Airbus A320neo.



Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM, a déclaré : 'Air France-KLM met tout en oeuvre pour améliorer sa performance économique et environnementale. Les avions de dernière génération comme nos futurs A320neo et A321neo permettent une réduction de 10% du coût unitaire, émettent 15% de CO2 en moins et leur empreinte sonore est divisée par deux, en partie grâce à leurs moteurs particulièrement performants.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.